Matteo Salvini ha ricevuto una nuova richiesta di autorizzazione a procedere relativo al caso Open Arms (Di sabato 1 febbraio 2020) Il leader della Lega Matteo Salvini ha ricevuto una nuova richiesta di autorizzazione a procedere contro di lui in Senato per sequestro di persona e omissione di atti d’ufficio per aver impedito alla nave della ONG spagnola Open Arms di ilpost

