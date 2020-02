Massimo Bossetti e i 54 i campioni di dna ancora esistenti (Di sabato 1 febbraio 2020) Marco Della Corte Nuovo colpo di scena sul caso di omicidio di Yara Gambirasio, la ginnasta 13enne scomparsa a Brembate di Sopra nel 2010: il muratore di Mapello spera nella revisione del processo Massimo Giuseppe Bossetti, condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio, spera in un'eventuale revisione del processo a suo carico. Come rivelato recentemente dal settimanale Oggi, sarebbero disponibili ancora 54 campioni di dna riconducibili a Ignoto 1 (identificato con la persona ddi Bossetti) pronti per essere nuovamente analizzati. Se in un primo tempo la procura affermava che i campioni in questione non esistessero più, si viene ora alla scoperta di una nuova verità che potrebbe stravolgere quanto sentenziato nei confronti del muratore di Mapello. Ricordiamo come Massimo Bossetti, dichiaratosi da sempre innocente, sia stato ritenuto colpevole dell'omicidio della ... ilgiornale

