Maltrattamenti in asilo nido, quattro indagate a Pavia (Di sabato 1 febbraio 2020) Maltrattamenti in asilo nido: questa volta è accaduto a San Martino Siccomario, nel Pavese. quattro donne d’età compresa tra i 21 e i 45 anni sono state fermate dalla polizia e interrogate a lungo su quanto accaduto in asilo. Le indagini puntano il dito contro la responsabile della struttura e tre operatrici, accusate di soprusi sui piccoli. Le quattro donne coinvolte hanno ricevuto l’avviso di notifica di conclusione delle indagini preliminari. L’inchiesta sta ricostruendo il puzzle di quanto è avvenuto all’interno dell’asilo nido. Il quadro che emerge è inquietante. I bimbi, tutti d’età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni, avrebbero subito Maltrattamenti e percosse di vario genere. Molti sono stati costretti a mangiare con la forza, con il cibo schiacciato nella bocca. Altri bambini sono stati tenuti a lungo in digiuno. Maltrattamenti in asilo nido, ... notizie

