L’ultima volta di «The Crown» | così finisce la saga reale E arruola la Umbridge

Deadline lo ha vagheggiato il novembre scorso. Imelda Staunton, l'arrogante e civettuola Dolores Umbridge di Harry Potter, sarebbe stata sua Maestà la regina, nella quinta stagione di The Crown. Ma Netflix, l'indiscrezione, l'ha negata con ostinazione, per confermarla solo qualche mese più tardi. Venerdì 31 gennaio, la piattaforma streaming ha ammesso di aver scelto colei che, nella prossima stagione della serie culto, si assumerà l'onere di interpretare Elisabetta II, nella declinazione umana più vicina e simile a quella odierna. LEGGI ANCHE«The Crown»: e se la nuova regina Elisabetta fosse (davvero) Imelda ...

