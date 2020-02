LIVE Ginnastica artistica, Serie A in DIRETTA: inizia la stagione! Fate all’attacco, Brixia favorita. Tutta l’Italia in gara (Di sabato 1 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della gara – Tutte le squadre e le ginnasta partecipanti Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa della Serie A 2020 di Ginnastica artistica, al Mandela Forum di Firenze incomincia la stagione della Polvere di Magnesio e inizia la lunga marcia di avvicinamento alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Nel capoluogo toscano si preannuncia grande spettacolo, le ragazze non saranno ancora al top della forma proprio perché gli appuntamenti cruciali della stagione sono altri ma sicuramente ci sarà da divertirsi: il lungo digiuno invernale termina oggi e si incomincia a fare sul serio, finalmente si torna in gara e ne vedremo davvero delle belle con il meglio del movimento italiano che si mette subito i riflettori. La Brixia Brescia è come sempre la grande favorita per la vittoria, le Campionesse d’Italia non ... oasport

