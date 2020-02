LIVE Brindisi-Olimpia Milano 17-26, Serie A basket 2020 in DIRETTA: l’Armani scappa via nel secondo quarto con un parziale di 12-1 (Di sabato 1 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Continua la difficoltà della squadra di Vitucci nel trovare la retina nel secondo periodo, liberi per Tarczewski. 17-26 50% Sutton a cronometro fermo. Viaggio in lunetta per Dominique Sutton, anche Milano ha esautito il bonus prima della metà del secondo periodo. Sykes sbaglia il libero supplementare, Brindisi ha esaurito il bonus e sta subendo un parziale di 12-0 nel secondo quarto dagli uomini di coach Messina. 16-26 ANCORA SYKES! Batte Brown e porta a casa un altro potenziale gioco da tre. Ora Brindisi è in difficoltà, quarta palla persa dai biancazzurri. Zanelli commette fallo su Biligha e concede una rimessa all’Armani. 16-24 SYKES DALL’ANGOLO! Massimo vantaggio Olimpia Milano 7’19” all’intervallo. 16-21 2/2 per l’ex di Valencia e Malaga. Secondo fallo di squadra per la Happy Casa nel secondo quarto ... oasport

zazoomblog : LIVE Brindisi-Olimpia Milano 0-0 Serie A basket 2020 in DIRETTA: inizia il match del PalaPentassuglia! - #Brindisi… - OA_Sport : LIVE Brindisi-Olimpia Milano 0-0, Serie A basket 2020 in DIRETTA: inizia il match del PalaPentassuglia! - Pianeta_Basket : LIVE LBA - Happy Casa Brindisi vs A|X Armani Exchange Milano /… -