Invita 23 bimbi alla festa di compleanno del figlio e li prende in ostaggio: ucciso, moglie linciata (Di sabato 1 febbraio 2020) Dopo una notte di terrore, un uomo che a Farrukkabad, una città dell’Uttar Pradesh, aveva preso in ostaggio 23 bambini, è stato ucciso dalla polizia, e i bambini salvati; poco dopo, la folla che si era radunata attorno alla casa ha picchiato a morte la moglie, che cercava di scappare. La polizia indiana ha salvato 23 bambini che per una notte intera sono stati tenuti in ostaggio in casa da un uomo a Farrukhabad, villaggio dell’ Uttar Pradesh nel nord del Paese. I piccoli erano stati rapiti dopo un invito alla festa di compleanno della figlia del loro carceriere. Nel blitz, l’uomo – che aveva minacciato di aver esplodere una bomba – è stato ucciso; poco dopo, la folla che si era radunata attorno alla casa ha picchiato a morte la moglie, che cercava di fuggire. L’uomo era accusato di omicidio La Polizia ha raccontato che l’uomo (identificato come Subhash Batham), in ... limemagazine.eu

