Il nuovo coronavirus diventerà più forte? I due scenari di «Nature» sulla possibile evoluzione dell’epidemia (Di sabato 1 febbraio 2020) Il nuovo cononavirus per ora è risultato mortale solo in Cina, prevalentemente si trattava di pazienti con altre patologie che ne avevano indebolito il sistema immunitario. In Cina sono tutti adulti, al momento non risultano bambini. Un particolare fatto notare in un recente post da Pier Luigi Lopalco, presidente di Patto trasversale per la scienza. «Dove sono i bambini? -chiede lo Lopalco – Come mai tutte le infezioni respiratorie colpiscono prevalentemente i bambini mentre i casi riportati da coronavirus sono tutti negli adulti? Nella epidemia da novel-CoV in Cina la diffusione fra i bambini può essere stata rallentata dalla chiusura delle scuole.Ancora una volta, aspettiamo dettagli maggiori sui casi che si presentano con pochi sintomi. È lì la chiave per capire se la pandemia può essere o no arrestata». Intanto Nature, con un articolo firmato da Dyani Lewis, rende noti ... open.online

