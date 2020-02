Halo Infinite: 343 Industries commenta la presunta clip leak che sta scatenando le attenzioni dei fan (Di sabato 1 febbraio 2020) Halo: Infinite è ancora lontano dall'essere pubblicato e i fan, come accade spesso, si aggrappano ad ogni genere di rumor e leak, pur di conoscere qualcosa di nuovo su questo titolo tanto atteso e che dovrebbe diventare la killer app di Xbox Series X.A tal proposito, poco tempo fa, una particolare clip video aveva fatto rapidamente il giro del mondo, in quanto si credeva inquadrasse una build beta di Halo: Infinite. La clip in questione proveniva del recente trailer pubblicato da 343 Industries, intitolato "We are 343 Industries" e focalizzato più sugli sviluppatori stessi che sui titoli in lavorazione. Proprio in quel trailer, un utente con gli occhi ben allenati avrebbe scorto Halo: Infinite girare sugli schermi nello sfondo delle riprese.Purtroppo, l'euforia dei fan nell'aver scoperto questo piccolo dettaglio è durata poco perché Frank O'Connor di 343 in persona è intervenuto ... eurogamer

