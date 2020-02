Grida “Juve merda” per combattere la paura del prelievo: il VIDEO del bambino diventato virale sul web (Di sabato 1 febbraio 2020) L’emofobia, o paura del sangue, è una delle più diffuse al mondo. E’ molto facile esserne vittima, specialmente da bambini. A chi non è capitato di andare nel panico per un prelievo di sangue? E’ quello che è successo anche al piccolo protagonista di un VIDEO che sta facendo il giro del web. Per combattere le paure esistono tanti rimedi. C’è chi ha la fobia di volare e cerca di isolarsi e pensare ad altro, ma il metodo trovato dal bambino in questione è decisamente innovativo ed originale. Tenuto in braccio da quella che presumibilmente è la madre, la creatura, visibilmente terrorizzata, inizia a Gridare: “Juve merda!”. Evidentemente il rimedio funziona. In basso il VIDEO. bambino terrorizzato dal prelievo Grida “Juve merda!”L'articolo Grida “Juve merda” per combattere la paura del prelievo: il VIDEO del bambino diventato ... calcioweb.eu

CalcioWeb : Bambino terrorizzato dal prelievo di sangue ?? ecco il rimedio: '#Juve merda' e passa la paura ?? - - CaveloX3 : @luca80dm Grande!!! Grida Forza Juve anche per me!?????? - lightmoon972 : RT @GaeBrancaccio: Dedicata a #Cruciani e #Mughini, per i quali Juve Merda gridato da un bambino napoletano è disagio rispetto ad una curva… -