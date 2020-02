Grande Fratello Vip 4 Pago ritrova Serena Enardu (video) (Di sabato 1 febbraio 2020) Grande Fratello Vip 4 la puntata del 31 gennaio tra il rapporto Pago – Serena, l’ingresso di Eleonora Giorgi e alcuni momenti divertenti e di confronto Puntata con non poche sorprese quella di venerdì 31 gennaio su Canale 5. In primo luogo entra subito in casa Serena Enardu ex di Pago ma non solo per un saluto, resterà nella casa! Sorpresa anche per Paolo Ciavarro che riabbraccia la madre Eleonora Giorgi. Serena Enardu entra in casa e Pago… Il Grande Fratello ci aveva provato fin dalla prima puntata ma il pubblico aveva bloccato l’ingresso in casa di Serena Enardu ex di Pago concorrente del GF Vip e reduci dall’esperienza di Temptation Island. Ma infischiandosene della volontà popolare ecco che alla fine Serena Enardu entra in casa per restarci e per capire a che punto è il suo rapporto con Pago. Sono definitivamente ex o ritroveranno l’amore? Bendato ... dituttounpop

