Dal Canada a Los Angeles: Harry ​e Meghan pronti a trasferirsi (di nuovo) - (Di sabato 1 febbraio 2020) Novella Toloni La coppia reale starebbe cercando una casa a LA per trascorre i mesi estivi. Per molti sarebbe il preludio a un nuovo trasferimento in cerca di "fortuna" Diciamoci la verità: Vancouver non è il posto migliore per stringere contattati e accordi economici e costruirsi "un'indipendenza economica". Meghan Markle lo sa bene, per questo insieme al principe Harry starebbe pianificando un lento ma progressivo avvicinamento a Los Angeles. Mentre in Gran Bretagna si dice che la Regina stia pagando Meghan per tacere sui segreti della famiglia reale (e a divorziare da Harry), lei sarebbe pronta a rilasciare pesanti dichiarazioni. La metropoli californiana è la sede degli Warner Bros. Studios dove si effettuano le riprese del "The Ellen DeGeneres Show". Questo avvalorerebbe la tesi che Meghan sia pronta a rilasciare un'intervista esclusiva alla tv americana. Dopo la ... ilgiornale

