Coronavirus, Conte: “Non diffondere il panico, non serve cambiare stile di vita” (Di sabato 1 febbraio 2020) Giuseppe Conte e Roberto Speranza hanno tenuto una conferenza di fronte ai giornalisti e agli italiani nella serata del 30 gennaio per informare i cittadini sul caso Coronavirus. Infatti, giovedì scorso sono stati confermati i primi due casi in Italia: sarebbero una coppia di coniugi cinesi atterrati a Malpensa e giunti a Roma. Per loro è scattata la quarantena presso lo Spallanzani della Capitale. L’arrivo della malattia nel nostro Paese, però, ha scatenato la paura negli italiani, generando talvolta alcune psicosi. L’appello del premier Conte, dunque, vuole rassicurare i cittadini. Coronavirus, l’appello del premier Conte notizie

