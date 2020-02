Chi è Ana Mena, la cantante spagnola delle hit con Fred De Palma (Di sabato 1 febbraio 2020) Tra gli artisti che saranno presenti al Festival di Sanremo ci sono anche delle giovani pop star che accompagneranno i cantanti in gara, come Ana Mena. La cantante spagnola, famosissima anche in America Latina, in Italia è conosciuta per aver collaborato con Fred De Palma, pubblicando due singoli di enorme successo. Sul palco dell'Ariston affiancherà, però, l'ex vincitore di Amici: Riki. fanpage

SzymonSz25 : @typerNHL PHI - COL 2:5 ARI - CHI 4-3 LAK - ANA 2-4 #typerNHL - dud_mar : @typerNHL PHI - COL 2:4 ARI - CHI 3:2 OT/SO LAK - ANA 3:2 OT/SO #typerNHL - huralinho : @typerNHL PHI COL 2:4, ARI CHI 1:3, LAK ANA 4:2 -