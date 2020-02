Basket: Shane Larkin annuncia che giocherà con la Turchia (Di sabato 1 febbraio 2020) Tramite il proprio account Instagram, la stella dell’Anadolu Efes Istanbul, Shane Larkin, ha annunciato che giocherà con la maglia della Turchia, confermando le insistenti voci delle ultime settimane in questo senso. Questo il messaggio di Larkin, attuale capocannoniere di Eurolega con 21.76 punti a partita, miglior tiratore da tre con il 52.17% e potenziale MVP con una valutazione media di 25.90, sul proprio profilo Instagram: “Sono onorato di avere l’opportunità di rappresentare questo Paese unendomi alla selezione nazionale della Turchia. Sono molto emozionato di vestire con orgoglio questa maglia con la bandiera turca sul mio petto. Non posso garantire alcuna fortuna o traguardo o vittoria. Ma la cosa che posso promettere è che darò ogni singola goccia di sudore, energia e sforzo per questo Paese. Avete la mia parola“. Visualizza questo ... oasport

