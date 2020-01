Svolta nelle indagini sul caso di Giusy Ventimiglia: “Non è scomparsa, è stata uccisa” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Giusy Ventimiglia non è scomparsa, è stata uccisa. È quanto ipotizza la Procura di Termini Imerese che da quattro anni indaga sulla morte della mamma di Bagheria di cui si sono perse le tracce nel novembre del 2016. Il pm ha cambiato il capo di imputazione da sequestro di persona a omicidio. Giusy, all’epoca invischiata in alcune relazioni con uomini violenti, è scomparsa in via del Fonditore nel piccolo comune alle porte di Palermo. Giusy Ventimiglia non è scomparsa, è stata uccisa. È quanto ipotizza la Procura di Termini Imerese che da quattro anni indaga sulla morte della mamma di Bagheria di cui si sono perse le tracce nel novembre del 2016. Lo conferma Salvo Ventimiglia, fratello di Giusy e portavoce della famiglia. Giuseppina, affettuosamente chiamata Giusy, 38 anni, single emotivamente fragile e da anni, ormai, tormentata da disturbi alimentari è sparita nel nulla dopo aver ... limemagazine.eu

