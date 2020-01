Sanremo 2020, Tiziano Ferro: “Devolverò in beneficenza il cachet” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tiziano Ferro devolverà in beneficienza l’intero cachet da lui percepito per la partecipazione alle 5 serate del Festival di Sanremo: le associazioni benefiche che riceveranno la cifra sono tutte di Latina. Tiziano Ferro: il cachet Alcune associazioni benefiche di Latina hanno espresso i loro ringraziamenti a Tiziano Ferro per il suo generoso gesto: il cantante originario di Latina ha deciso di devolvere in beneficienza l’intera cifra che gli spetterà per la partecipazione alle 5 serate del Festival di Sanremo 2020 e che, secondo indiscrezioni, sarebbe leggermente inferiore ai 250.000 euro. I beneficiari dell’offerta sono 5 associazioni benefiche senza scopo di lucro, e tutte con sede a Latina: si tratta di AVIS, (Associazione Volontari Italiani del Sangue) della quale Ferro è ambasciatore, la LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, il Centro Donna Lilith e ... notizie

