Quirinale: Mattarella riceve delegazione ItaliaCamp in occasione decennale (Di venerdì 31 gennaio 2020) Roma, 31 gen. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale una delegazione di ItaliaCamp, in occasione delle celebrazioni del primo decennale di attività. La delegazione era composta da rappresentanti dell’Associazione: Pantaleo Cisotta, presidente; Antonio Catricalà, presidente onorario; Pier Luigi Celli, primo presidente; e da rappresentanti della società: Fabrizio Sammarco, amministratore delegato; i consiglieri di amministrazione, Gianni Letta e Guido Fienga; e i vertici di alcune società italiane socie di ItaliaCamp. L'articolo Quirinale: Mattarella riceve delegazione ItaliaCamp in occasione decennale CalcioWeb. calcioweb.eu

Quirinale : Il Presidente #Mattarella ???? riceve il Presidente della Repubblica #Argentina ???? Alberto Ángel #Fernández - Quirinale : #Mattarella: In Italia,sotto il regime fascista,la persecuzione dei cittadini italiani ebrei non fu,come a qualcuno… - Quirinale : #Mattarella: il mondo dello sport,ogni continente,è rattristato dalla morte di Kobe #Bryant.Tristezza che ha il fon… -