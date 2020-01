“Perdonaci Emre Can, la Juventus non ha più valori”, furia per la cessione del centrocampista (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il calciomercato della Juventus si è concluso senza grossi sussulti, finestra di gennaio anonima per il club bianconero che ha deciso di non rinforzarsi per la seconda parte della stagione. La squadra di Maurizio Sarri è in corsa per tutti gli obiettivi stagionali, in campionato è in vantaggio sull’Inter, in Coppa Italia è arrivata in semifinale mentre in Champions League si prepara per gli ottavi di finale, la scelta dunque di non intervenire sul mercato fa discutere, soprattutto a centrocampo sembrava indispensabile l’innesto di un nuovo calciatore considerando anche la cessione di Emre Can. E’ proprio l’addio del tedesco a far discutere, è vero che la Juventus ha realizzato una plusvalenza importante (30 milioni di euro) considerando l’arrivo a zero dal Liverpool ma è anche certo che la squadra in mediana si è indebilita. L’operazione lascia ... calcioweb.eu

