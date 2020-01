Napoli, con Gattuso si è rivitalizzato Zielinski. Difficile rinunciare a Mertens e Callejon (Di venerdì 31 gennaio 2020) NM LIVE – Maurizio Compagnoni, Nicola Mora, Pino Taglialatela, Antonio Petrazzuolo ed Eva Gini in... L'articolo Napoli, con Gattuso si è rivitalizzato Zielinski. Difficile rinunciare a Mertens e Callejon proviene da ForzAzzurri.net. forzazzurri

FabrizioRomano : Andrea Petagna al Napoli, colpo in attacco per giugno confermato: accordo totale con la Spal e visite mediche doman… - VincenzoDeLuca : Ad oggi non si registra in #Campania nessun caso di #Coronavirus. Escluso il contagio per la coppia di cittadini ci… - berlusconi : L’annuncio di Whirlpool che lascerà Napoli, una zona già colpita da disoccupazione e crisi economica, fa il paio co… -