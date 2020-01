Mirko Matteucci torna in tv, ma non a Propaganda Live: sarà l’inviato speciale a Sanremo per RaiPlay (Di venerdì 31 gennaio 2020) Mirko Matteucci inviato a Sanremo per Raiplay Dopo mesi di silenzio e alcuni misteriosi video su un imminente ritorno in tv, l’ex inviato di Propaganda Live, Mirko Matteucci, svela il mistero sul suo futuro artistico: sarà l’inviato di RaiPlay a Sanremo. E in un’intervista al Messaggero si confessa. “Sono diventato l’inviato ufficiale di RaiPlay. Avrò una mia striscia quotidiana, intitolata Le storie di Mirko. E Sanremo sarà solo il primo di tanti appuntamenti che seguirò col mio programma sulla piattaforma”, afferma Mirko Matteucci al quotidiano, che ammette anche di volersi liberare del soprannome adottato da quando ha iniziato a collaborare al programma Rai Gazebo insieme a Diego Bianchi. Il nomignolo prendeva ispirazione dal nome del suo taxi: appunto, Missouri 4. “Missouri 4 ormai è storia, roba antica. Andiamo avanti. Mirko Matteucci torna Mirko ... tpi

