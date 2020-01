Microsoft AI For Health, l’intelligenza artificiale al servizio della salute umana (Di venerdì 31 gennaio 2020) Microsoft ha annunciato oggi il lancio del nuovo programma AI For Health che ha come obiettivo quello di riuscire a migliorare la salute delle persone e delle comunità di tutto il mondo, grazie all’impiego delle più avanzate soluzioni di intelligenza artificiale applicate all’ambito medico. Si tratta di un ambizioso programma filantropico quinquennale nel quale Microsoft investirà 40 milioni di dollari per consentire a organizzazioni no profit e ricercatori che lavorano in aree correlate alla salute, di: Accelerare la ricerca medica per far progredire prevenzione, diagnosi e trattamento delle malattie Aumentare la nostra comprensione condivisa della salute e della longevità per proteggerci dalle crisi sanitarie globali Ridurre le disuguaglianze sanitarie e migliorare l’accesso alle cure per le popolazioni più deboli Supportare le capacità di ricerca fondamentali, tra ... ilfattoquotidiano

