Mafia | presidente Corte Appello Palermo | ‘errore sottovalutare potenziale Cosa Nostra’ 2

(Adnkronos) – Pur sottolineando come, nell'anno in corso, "la pressione giudiziaria sulla Cosa Nostra della provincia di Palermo ha raggiunto la massima intensità", ("ogni mese di regola – si legge nella relazione – vengono eseguite alcune decine di misure cautelari detentive riguardanti la Mafia territoriale palermitana e il traffico organizzato degli stupefacenti"), Frasca evidenzia come "l'efficacia del contrasto sarebbe notevolmente incrementata se i tempi di decisione del gip non fossero, per motivi eterogenei ma soprattutto per carenza di magistrati e di personale amministrativo eccessivamente dilatati". "L'associazione mafiosa Cosa Nostra – si legge nella relazione – continua ad esercitare il suo diffuso, penetrante e violento controllo sulle attività economiche, imprenditoriali e ...

