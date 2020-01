Libia, la Francia accusa la Turchia (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tra Francia e Turchia la tensione, specialmente sul dossier libico, sembra crescere. Dopo le accuse reciproche, le dichiarazioni molto pesanti partite dall’Eliseo nei confronti di Ankara e viceversa, nelle scorse ore si è aggiunto anche l’avvistamento da parte francese di mezzi turchi diritti a Tripoli. Quanto sta accadendo tra i due governi, è specchio non solo delle divergenze in Libia, quanto soprattutto della guerra degli idrocarburi nel Mediterraneo. Una disputa che potrebbe contrassegnare il quadro diplomatico delle prossime settimane. L’accusa di Parigi: “La Turchia porta armi in Libia” L’ultima disputa, in ordine di tempo, riguarda il sopra citato avvistamento da parte di alcuni mezzi francesi di una nave noleggiata dalla Turchia e diretta a Tripoli dalla quale, hanno dichiarato fonti della difesa transalpina, sono scesi mezzi e rifornimenti ... it.insideover

