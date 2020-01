Lecco, ragazza lascia il posto sul bus a un’anziana, la risposta razzista: “No, sei nera” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Voleva lasciare il posto sull'autobus a un'anziana signora, ma si è sentita rispondere: "No, sei nera". Il caso di razzismo avvenuto a Lecco è stato denunciato su Facebook da Paolo Barbieri, docente del Centro provinciale lecchese istruzione adulti "Fabrizio de André", che ha spiegato: "La signora di colore è una mia alunna. È il suo racconto". milano.fanpage

