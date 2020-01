#JeNeSuisPasUnVirus | “Sono cinese, ma non sono un virus”: campagna social (Di venerdì 31 gennaio 2020) Per lottare contro la psicosi generata dal coronavirus ai danni degli asiatici, i cinesi lanciano la campagna social #JeNeSuisPasUnVirus Dalla influencer Giulia de Lellis armata di mascherina al cittadino medio che gira in metropolitana con la sciarpa tirata fin sopra il naso, il panico coronavirus sembra oramai aver colpito una grand moltitudine di cittadini anche nel … L'articolo #JeNeSuisPasUnVirus “sono cinese, ma non sono un virus”: campagna social è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.