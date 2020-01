Italiani in arrivo da Wuhan, le regole della quarantena (Di venerdì 31 gennaio 2020) L’Italia si prepara ad accogliere i sessantacinque connazionali che si trovano a Wuhan. Quali sono i tempi e le regole della quarantena. Coronavirus, le regole della quarantena per gli Italiani in arrivo da Wuhan. L’Italia, costretta a fare i conti con i primi due casi di contagio, si prepara ad accogliere i cittadini Italiani che si trovavano a Wuhan e che hanno chiesto alle autorità italiane di poter fare ritorno in patria. Italiani di ritorno da Wuhan, le regole della quarantena Si tratta di 65 persone (che potrebbero diventare 68) che faranno ritorno in Italia attraverso il ponte aereo tra l’Italia e la Cina. Come stabilito dalle autorità italiane, al loro rientro questi soggetti dovranno passare quattordici giorni in isolamento, anzi, in quarantena. Il viaggio Iniziamo dalla prima fase, ossia quella del viaggio. Gli Italiani faranno ritorno in ... newsmondo

