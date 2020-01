Incidente a Perugia, auto contro camion: Massimo muore schiacciato tra le lamiere a 43 anni (Di venerdì 31 gennaio 2020) È morto in un Incidente stradale lungo la Statale 318 tra Valfabbrica e Casacastalda, in provincia di Perugia, Massimo Federici, 43enne consigliere comunale di Filottrano, in provincia di Ancona. La vittima si trovava in zona per motivi di lavoro: con la sua auto è andato a finire contro un camion ed è deceduto dopo l'arrivo in ospedale. fanpage

