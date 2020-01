Il regalo di Putin a Bibi al tavolo per la pace: Naama torna in libertà (Di venerdì 31 gennaio 2020) Chiara Clausi La 26enne israeliana condannata a 7 anni per 9 grammi di hashish: "Gesto umanitario" Beirut - Uno scambio tra Benjamin Netanyahu e Vladimir Putin per cementare il loro rapporto strategico. Ieri il premier israeliano è arrivato a Mosca per discutere di Siria e del piano di pace americano. E Putin per l'evento ha graziato una giovane israeliana condannata per droga a Mosca. Così anche lo zar fa un regalo a Netanyahu e la 26enne Naama Issachar è uscita dal carcere a poche ore dall'arrivo del premier israeliano. È il «gesto umanitario» che Israele si attendeva. Il presidente russo è stato infatti accolto a braccia aperte in Israele in occasione del Forum sull'Olocausto. Putin e Netanyahu hanno discusso delle crisi in corso e del piano di pace appena presentato a Washington. Il Cremlino non ha espresso una posizione critica sull'«accordo del secolo» anche se in ... ilgiornale

