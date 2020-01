Grande Fratello Vip 2020, Serena Enardu concorrente (dopo che il pubblico aveva detto NO ad una settimana in casa) (Di sabato 1 febbraio 2020) Pago aveva accettato di entrare nella casa del Grande Fratello Vip anche per riuscire a liberare la mente e riprendere serenità (ok forse 'seren'ità non era il caso di usarlo come termine...) dopo l'esperienza senza lieto fine a Temptation Island Vip 2019. Al termine dell'edizione, infatti, il cantante si era lasciato con la fidanzata Serena Enardu, in crisi e insicura sul sentimento che, da anni, la legava a Pago.Eppure, l'ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, ad oggi, è rimasto sempre collegato alla sua storia sentimentale. Da subito il ricordo del dolore vissuto nel reality show condotto da Alessia Marcuzzi. Il GF poteva essere un 2.0 per lui e, invece, manco per scherzo. Il nome di Pago all'interno della casa è praticamente rimasto sempre legato a questa sua storia (non) conclusa.Grande Fratello Vip 2020, Serena Enardu concorrente (dopo che il pubblico ... blogo

