Gli studenti di Secondigliano ricordano Gianluca Cimminiello, vittima innocente di camorra (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il prossimo 3 febbraio, a 10 anni dall'omicidio di Gianluca Cimminiello, un evento in memoria del giovane tatuatore ucciso dalla camorra si terrà nel plesso Piantedosi della scuola Sauro Errico Pascoli di Secondigliano. L'iniziativa, organizzata dalla famiglia e da Libera, vuole ricordare il ragazzo attraverso le sue passioni: la boxe e l'arte. fanpage

