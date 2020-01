Entro l’estate i pagamenti via WhatsApp in Italia? Come funzioneranno (Di venerdì 31 gennaio 2020) Arriveranno davvero i pagamenti via WhatsApp in questo 2020, pure in Italia? La risposta a questa domanda non è definitiva ma le ultime parole del fondatore del social network Facebook Mark Zuckerberg sembrerebbero andare proprio in questa direzione. In occasione della presentazione dei dati relativi al grande ecosistema Facebook, nella giornata di ieri 30 gennaio, proprio Zuckerberg è tornato a parlare de pagamenti via WhatsApp e di Come la fase sperimentale partita nel 2018 solo in India si sia conclusa dopo aver fornito ottimi risultati. La funzione da locale diventerà globale proprio in questa prima parte del nuovo anno. Entro i primi mesi del 2020 sempre più persone nel mondo saranno in grado di effettuare pagamenti via WhatsApp. Si potranno effettuare micro transazioni tra privati per qualsiasi motivo ma anche effettuare acquisti verso chi ha un'utenza business, dunque ... optimaitalia

