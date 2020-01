Coronavirus, la comitiva dei due turisti contagiati era stata a Sorrento (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoRoma – Una comitiva di turisti provenienti dalla Cina è stata bloccata nella giornata di ieri nei pressi di Cassino. Facevano parte del gruppo dei due asiatici fermati a Roma per sospetto caso di Coronavirus. I turisti, in assenza dei due connazionali rimasti nella capitale per i dovuti controlli, sarebbero stati anche in Campania visitando Sorrento e la vicina Costiera amalfitana. A riportare la notizia è AdnKronos. Appena si è avuto il riscontro positivo dei risultati nei test sui due pazienti indicanti proprio i sintomi del Coronavirus il pullman è stato repentinamente intercettato nei pressi di Cassino, mentre faceva il suo ritorno nel Lazio. Fermato e scortato dalle forze dell’ordine verso l’ospedale Spallanzani di Roma dove erano già in quarantena i loro connazionali. Le stesse forze dell’ordine premettono di non alzare inutili allarmismi affinché i ... anteprima24

Giobarb2 : RT @AntonioSocci1: I due turisti cinesi col #coronavirus provenivano proprio da Wuhan ed erano, in Italia, in comitiva, da otto giorni. Dom… - callisto02 : RT @AntonioSocci1: I due turisti cinesi col #coronavirus provenivano proprio da Wuhan ed erano, in Italia, in comitiva, da otto giorni. Dom… - anto_galli4 : RT @AntonioSocci1: I due turisti cinesi col #coronavirus provenivano proprio da Wuhan ed erano, in Italia, in comitiva, da otto giorni. Dom… -