Alvaro Vitali, la moglie Stefania: “Ancora mi emoziono per questo ometto” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Alvaro Vitali, per diverse generazioni, è il simbolo della cinematografia godereccia e della “commedia sexy” all’italiana. Per una donna, è semplicemente l’uomo al fianco del quale ha vissuto gli ultimi decenni della sua vita. Lei è Stefania Corona, cantautrice e compagna dell’attore 68enne, che ha raccontato alcuni dettagli commoventi sul loro rapporto. Lui: “Quando l’ho vista sono impazzito” Stefania Corona è una donna che si commuove: lo hanno scoperto i telespettatori che hanno seguito l’ultima puntata di Vieni da Me, dove la coppia è stata ospite di Caterina Balivo. A parlare per primo è lui, mentre lei attende dietro le quinte: “Mi sono innamorato di lei perché canta bene ed è bella. Gli uomini che fanno ridere funzionano, forse è andata così. Quando l’ho vista sono impazzito, il giorno dopo le chiesi di uscire”. Sono parole che hanno fatto centro, perché quando la moglie è ... thesocialpost

