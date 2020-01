Virus Cina, “possibile picco tra 7-10 giorni”: aumentano i pazienti guariti (Di giovedì 30 gennaio 2020) Quando ci sarà il picco dell’epidemia di coronaVirus? E’ la domanda delle domande nel pieno dell’emergenza e gli epidemiologi non hanno una risposta precisa e inequivocabile. Secondo Zhong Nanshan, a capo del team nazionale di esperti istituito per il controllo del nuovo coronaVirus, “è molto difficile stimare con precisione quando l’epidemia raggiungerà il suo picco. Ma penso che tra una settimana o al massimo 10 giorni, raggiungerà il climax e poi non ci saranno più incrementi di contagi su larga scala”. “L’epidemia di Sars è durata circa sei mesi, ma non credo che il nuovo focolaio di coronaVirus si protrarrà così a lungo“, ha precisato Zhong. “aumentano i pazienti guariti” aumentano i pazienti con polmonite da coronaVirus guariti in diverse province e comuni cinesi, secondo quanto riferito dagli ospedali. ... meteoweb.eu

