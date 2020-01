Virus Cina, 711 pazienti gravi in Hubei

Hubei, epicentro dell'epidemia da coronaVirus, i casi di infezione sono 4.586 e i decessi saliti a 162 sui 170 totali registrati in tutta la Cina. Lo fa sapere la Commissione sanitaria provinciale. Le persone ricoverate in ospedale sono 4.334, e 711di loro versano in gravi condizioni. Altri 277sono in condizioni critiche. Solo ieri i nuovi casi di contagio accertati sono stati 1.032 e le morti 37, delle quali 25 nella città di Wuhan.(Di giovedì 30 gennaio 2020) Nella provincia dell', epicentro dell'epidemia da corona, i casi di infezione sono 4.586 e i decessi saliti a 162 sui 170 totali registrati in tutta la. Lo fa sapere la Commissione sanitaria provinciale. Le persone ricoverate in ospedale sono 4.334, e 711di loro versano incondizioni. Altri 277sono in condizioni critiche. Solo ieri i nuovi casi di contagio accertati sono stati 1.032 e le morti 37, delle quali 25 nella città di Wuhan.(Di giovedì 30 gennaio 2020)

Agenzia_Ansa : Sono tutti negativi i casi sospetti di contagio da #coronavirus segnalati in Italia. Lo riferisce il ministero dell… - repubblica : Virus, in Cina 132 morti. e 6mila contagi. British Airways sospende voli, anche Trump valuta lo stop [aggiornamento… - Agenzia_Ansa : Virus cinese: 132 morti, i contagi sembrano rallentare. Toyota sospende la produzione in Cina #coronavirus #ANSA -