Vallata, a fuoco un camion di frutta e verdura: traffico in tilt sull’A16 (Di giovedì 30 gennaio 2020) Autocarro in fiamme sull'A16 Napoli-Bari: il veicolo, che dal Napoletano era diretto a Cerignola, nel Foggiano, è stato completamente avvolto dalle fiamme, distruggendosi. traffico in tilt durante lo spegnimento dell'incendio, sul posto vigili del fuoco e forze dell'ordine. Nessuna conseguenza per l'autista a parte lo spavento. fanpage

