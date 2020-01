‘Uomini e Donne’, è (di nuovo) crisi tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri! (Di giovedì 30 gennaio 2020) Le vicende amorose di Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno appassionato moltissimi telespettatori del Trono Over di Uomini e Donne. Da quando i due non sono più presenti nel programma, molti si chiedono come proceda la loro storia d’amore. Ebbene, oggi pomeriggio, alla registrazione di una nuova puntata del Trono Over, Ida è stata ospite per raccontare alcuni retroscena della loro relazione. Ricordiamo che lei era uscita dal programma insieme a Riccardo, dopo la sua proposta di matrimonio (come vi avevamo raccontato QUI) a cui la donna aveva dato una risposta piuttosto cauta (che vi avevamo svelato QUI). Dal sito IlVicolodelleNews.it, ci sono giunte queste prime anticipazioni riguardanti la coppia: Brutte notizie all’orizzonte per gli shippers di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Prima della registrazione di oggi di Uomini e Donne, vi avevamo avvisato che dalle storie di Ida ... isaechia

