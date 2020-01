Tensione altissima in allenamento, rissa e pugno in faccia al compagno: spogliatoio spaccato [NOMI e DETTAGLI] (Di giovedì 30 gennaio 2020) Non è sicuramente una stagione entusiasmante in casa Bayern Monaco anche a causa di alcune situazioni che si sono verificate all’esterno del rettangolo di gioco. L’ultimo episodio è andato in scena in allenamento, rissa tra compagni che si è conclusa con un pugno al volto, adesso sono attesi pesanti provvedimenti e non sono escluse conseguenze anche sul fronte calciomercato nel breve e nel medio periodo. Ma andiamo con ordine. Durante la seduta di mercoledì c’è stato uno scontro tra Leon Goretzka e Jerome Boateng, tutto è nato da un duro intervento del centrocampista e la conseguente reazione del difensore, secondo quanto riporta la Bild Boateng ha colpito con un pugno in pieno volto il compagno di squadra, necessario l’intervento di Lewandowski che ha evitato che la situazione degenerasse. Muller si è rivolto a Goretzka dicendogli: “Con te è sempre ... calcioweb.eu

CalcioWeb : Tensione altissima in allenamento, rissa e pugno in faccia al compagno: spogliatoio spaccato [NOMI e DETTAGLI] - - avvtoto13 : L'avvocatura penale napoletana perde un suo autentico cavallo di razza. È morto ieri Aldo Cafiero,maestro di genera… - MMastrantuono : RT @bordoni_saker: altissima tensione fra l' Ambasciata Ucraina ed il programma L' Eredità dopo che Insinna ha chiamato il paese 'piccola R… -