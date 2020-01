Taranto, nel carcere mancano letti e materassi per i detenuti ma arrivano telefonini e droga. Anche attraverso l’uso dei droni (Di giovedì 30 gennaio 2020) Nel carcere di Taranto mancano i letti per i detenuti, ma è facile trovare droga e telefonini. È quanto emerge da una serie di inchieste aperte dalla procura della città pugliese e dalle denunce presentate dai sindacati della Polizia penitenziaria nel corso degli ultimi mesi. Telefonate con parenti, amici o tra detenuti ospitati in celle diverse. Parlano di tutto: vita privata, sport, ma soprattutto droga. Gestiscono gli affari fuori dalle mura del carcere, ma studiano sistemi per portarla all’interno dell’istituto penitenziario. L’ultima operazione risale a pochi giorni fa: sono stati i carabinieri di Taranto a eseguire una serie di perquisizioni nelle celle del carcere ritrovando droga e soprattutto telefonini coi i quali i detenuti non solo comunicavano con i parenti, ma formulavano richieste di approvvigionamento di stupefacenti. Cocaina e hashish arrivavano tramite i parenti che ... ilfattoquotidiano

