Suicidio in Questura a Torino, poliziotto si spara con la pistola d’ordinanza (Di giovedì 30 gennaio 2020) Un poliziotto si è suicidato nella serata di mercoledì in Questura a Torino. La vittima è un tecnico sovrintendente di 56 anni che, a quanto si apprende, si è sparato nel suo ufficio usando la pistola d'ordinanza. Il fatto è successo poco dopo le 20 e a nulla sono serviti gli immediati soccorsi da parte colleghi dell’Ufficio Volanti e dell’ambulanza. fanpage

