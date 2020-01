Stefania Orlando attacca Licia Nunez: “Ci provò con me mentre stava con Imma Battaglia” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Stefania Orlando ha rivelato un dettaglio, che se fosse vero, sarebbe molto imbarazzante e riguarderebbe la relazione (ormai finita) tra Licia Nunez e Imma Battaglia. Che tra le due donne sia una storia conclusa definitivamente, lo dimostra il fatto che la Battaglia è convolata a nozze con Eva Grimaldi e che la Nunez ha dichiarato in diretta nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, di amare la sua nuova compagna Barbara. Eppure qualcuno ancora vuole gettare ombre su questa lontana love story (conclusasi da anni), che nelle ultime settimane ha fatto tanto discutere. Stefania Orlando infatti, ospite a Citofonare Signorini, avrebbe rivelato: “Licia Nunez c’ha provato con me, mentre stava con Imma Battaglia“. Affermazioni che hanno fatto tremare tutti gli altri presenti in studio. Le dichiarazioni di Stefania Orlando Alessio Poeta, è stato il primo a ... velvetgossip

