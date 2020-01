Spencer (Di giovedì 30 gennaio 2020) Spencer, un meraviglioso levriero, aveva subito molti maltrattamenti. Era da tempo chiuso in un recinto ed il suo precedente padrone non si curava di lui, non gli importava nulla del povero Spencer. Un giorno il povero cane decise di andare via da quell’inferno e scappare verso un posto migliore. Nel tentativo di scappare Spencer fu’ investito da una macchina e venne portato subito dal veterinario dal proprietario della macchina, il quale fortunatamente decise di prestargli soccorso. Appena arrivarti dal veterinario la diagnosi fu’ sconvolgente. Il povero Spencer era pieno di ferite, procurate probabilmente dal precedente proprietario e l’incidente gli aveva lesionato la spina dorsale. Proprio dal veterinario venne ricostruita tutta la scena in quanto la persona che aveva investito Spencer abitava lì vicino e aveva già molti sospetti sui maltrattamenti subiti da ... bigodino

