Pensioni anticipate 2020 | le richieste CISL su quota 100 | donne e giovani

Dopo l'incontro tra Governo e sindacati di questa settimana, le Pensioni anticipate restano un tema caldo del dibattito politico. Intervenendo durante il consiglio generale della CISL, Annamaria Furlan è tornata a parlare di pensione di garanzia per i giovani, di quota 100 e delle misure necessarie per tutelare le donne. A Concludere ecco anche le parole del Segretario confederale della CISL, Ignazio Ganga. Pensioni 2020, le parole di Furlan su quota 100, donne e giovani "Dobbiamo creare una pensione di garanzia per i nostri giovani perche' e' inaccettabile arrendersi che dovranno essere futuri anziani poveri". Intervenuta da Messina per il consiglio generale della CISL, rispondendo ad una domanda sulla riforma delle Pensioni il segretario Generale continua poi: " Abbiamo appena aperto il tavolo di confronto con la ministra, sono speranzosa ...

