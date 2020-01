Napoli, Alessandro Formisano spiega i prezzi dei biglietti col Barcellona: “Quando abbiamo giocato col Real Madrid erano gli stessi” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Alessandro Formisano, Head of Operations del Napoli, ha commentato su Radio Kiss Kiss Napoli la questione dei prezzi dei biglietti del big match col Barcellona. “Bisogna sempre guardare lo scenario, che è quello che fa il Napoli nel corso di un determinato periodo. Se si guardano le singole gare o i singoli momenti si rischia di esprimere giudizi falsati. Quando abbiamo giocato col Real Madrid abbiamo avuto gli stessi e identici prezzi. Abbiamo giocato un ottavo contro una delle più grandi squadre europee e abbiamo applicato gli stessi prezzi applicati col Barcellona. C’era una differenza: si poteva comprare in anticipo il biglietto, prima del match d’andata a Madrid, ad un prezzo più basso. Quest’anno non è stato possibile perché dal 6 gennaio al 26 gennaio abbiamo giocato in casa cinque volte. Vendere cinque gare, con Lazio, Inter e Juventus dentro, in venti ... calciomercato.napoli

allgoalsnapoli : Alessandro Formisano, Head of Operations della SSC Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli e s… - BelpassoAlberto : RT @kisskissnapoli: Tutte le dichiarazioni di Alessandro Formisano in esclusiva a @kisskissnapoli per #NapoliBarcellona ?? - kisskissnapoli : Tutte le dichiarazioni di Alessandro Formisano in esclusiva a @kisskissnapoli per #NapoliBarcellona ??… -