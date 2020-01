Meteo e clima Gennaio 2020: molto caldo anche in Nord America (Di giovedì 30 gennaio 2020) clima E Meteo: eravamo abituati, quasi ad ogni inverno, a notizie riguardanti intense bufere di neve sugli Stati Uniti Nord-orientali, circolazione stradale bloccata, ammassi nevosi, temperature rigide, ma quest'anno non è stato per niente così. Un tepore insolito ha infatti interessato la zona sud-orientale degli Stati Uniti, ma anche la costa più settentrionale fino ad arrivare ad alcune città canadesi. Al momento, la mappa delle anomalie termiche del mese di Gennaio, mostra un clima estremamente mite che interessa la maggior parte del Nord America. Mediamente, le anomalie ammontano a circa 4/4,5°C superiori alla norma su tutta la costa orientale statunitense e anche sul settore orientale canadese. I dati indicano che a New York l'anomalia termica di questo mese è pari a +3,8°C, facendone uno dei mesi di Gennaio più caldi di sempre. A Chicago l'anomalia ... meteogiornale

