Matteo Salvini polemizza su Sanremo 2020: «Cifre dei cachet pazzesche» (Di giovedì 30 gennaio 2020) Matteo Salvini polemizza su Sanremo 2020, stavolta non per le frasi di Amadeus sulle donne o sulla partecipazione di Junior Cally, ma bensì per i cachet accordati dalla Rai agli ospiti e al direttore artistico. Il Leader della Lega infatti ha pubblicato sul suo profilo twitter, con qualche giorno di ritardo sulla notizia in verità, un commento piuttosto esplicito verso i vertici di Viale Mazzini e le Cifre accordate a chi sarà sul palco del Teatro Ariston: “Senza voler criticare a tutti i costi, mi sembrano Cifre pazzesche…”. Senza voler criticare a tutti i costi, mi sembrano Cifre pazzesche… pic.twitter.com/forxKQwoVN — Matteo Salvini (@MatteoSalvinimi) January 30, 2020 Dunque Matteo Salvini polemizza su Sanremo 2020 ancora una volta, nonostante le Cifre per gli ospiti siano in linea con quanto accordato dalla Rai anche per le precedenti edizioni del Festival. ... giornalettismo

