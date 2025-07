L’orizzonte della Serie A si illumina con una notizia che fa sognare i tifosi: la Juventus ha ufficialmente annunciato l’arrivo di Jonathan David, 25 anni, rinforzando il suo attacco con un talento di livello mondiale. L’attaccante canadese, svincolato, porta con sé speranze e aspettative elevate, pronti a scrivere nuovi capitoli di vittoria. Il futuro è adesso, e il campionato italiano si appresta a vivere un’epoca entusiasmante.

2025-07-06 16:06:00

Dopo aver confermato La firma di Jonathan David per la Juventus il "Bianconeri" si aggiunge a un rinforzo che genera grande illusione. Il calciatore da 25 anni Viene nella serie A come agente libero Quest'estate. In un'intervista con "La Gazzetta", Jesse Marsch Canada Coach, evidenziato Il brillante futuro che attende il giocatore. "Sono contento che abbia scelto il Bianconeri; In Italia troverai tutto quello che stai cercando. Lui e Osimhen Sono un duo di goal da 50 ", ha detto Marsch.