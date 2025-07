Accoltellato dal figlio adottivo | tragedia familiare in Italia

In un angolo tranquillo delle sponde del Lago Maggiore, una tragedia familiare scuote l'Italia. Un gesto drammatico e inaspettato ha spezzato la vita di un uomo di 57 anni, cittadino svizzero, vittima di un'accoltellata fatale da parte del figlio adottivo. Un pomeriggio che si trasforma in un incubo, lasciando dietro di sé domande senza risposta e un dolore profondo. La vicenda continua a sconvolgere la comunità e il paese intero.

Era un pomeriggio qualunque, ma in quella casa alle porte del lago Maggiore qualcosa è andato in frantumi. Le urla, poi il sangue. E infine, il silenzio di chi non potrĂ piĂą spiegare cosa sia successo davvero. A Luino, in provincia di Varese, un uomo di 57 anni, cittadino svizzero, è stato accoltellato a morte dal figlio adottivo durante una violenta lite familiare. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, a impugnare il coltello sarebbe stato il figlio venticinquenne, uno dei due adottati dalla vittima. Il giovane si sarebbe allontanato subito dopo l’aggressione, ma i carabinieri lo hanno rintracciato a breve distanza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Accoltellato dal figlio adottivo: tragedia familiare in Italia

