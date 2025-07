Tensione nel Mar Rosso | attaccata una nave al largo dello Yemen gli Houti rompono la tregua con gli Usa

Una fragile tregua nel Mar Rosso si frantuma di nuovo: un attacco armato a una nave mercantile al largo dello Yemen riaccende le tensioni tra Stati Uniti e Houthi, segnando il primo episodio di violenza marina dopo due mesi di relativa calma. Questo incidente sottolinea quanto sia delicata la stabilità nella regione e quanto siano instabili gli equilibri geopolitici nel cuore del Golfo di Aden. La situazione rimane incerta, lasciando il mondo in apprensione per le ripercussioni future.

Primo attacco dopo due mesi di tregua tra Usa e Houthi. Un nuovo episodio di violenza marittima riaccende le tensioni nel Mar Rosso, a due mesi dalla tregua siglata tra Stati Uniti e Houthi. Una nave mercantile battente bandiera liberiana e di proprietà greca è stata presa di mira da imbarcazioni armate al largo dello Yemen, nei pressi del porto di Hodeidah, controllato dai ribelli sciiti. Secondo l’Agenzia britannica per le operazioni commerciali marittime ( Ukmto ), l’attacco si è verificato a 51 miglia nautiche dalla costa e ha coinvolto diverse piccole barche che hanno aperto il fuoco con armi leggere e lanciarazzi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Tensione nel Mar Rosso: attaccata una nave al largo dello Yemen, gli Houti rompono la tregua con gli Usa

In questa notizia si parla di: tregua - rosso - nave - tensione

Il caldo non dà tregua, bollino rosso in 6 città : dove e quanto durerà - L’estate italiana si infiamma con temperature da record e un caldo che sembra non volerci lasciare. Con sei città in bollino rosso, il sole picchia forte e le giornate più calde sono ancora davanti a noi.

Nave mercantile attaccata al largo dello Yemen: lanciati razzi, scontro armato in corso e due droni abbattuti; Gli Houthi minacciano le navi israeliane: si acuisce la tensione per il blocco degli aiuti a Gaza; Tante incognite sul ripristino del transito mercantile nel Canale di Suez, nonostante la tregua a Gaza.

Mar Rosso, nave mercantile attaccata al largo dello Yemen: incendio a bordo - Una nave mercantile battente bandiera liberiana e di proprietà greca è stata attaccata nel Mar Rosso al largo dello Yemen. Scrive msn.com

Mar Rosso, sale la tensione: la nave italiana Duilio abbatte due droni - La nave Caio Duilio, nell’ambito dell'operazione dell'Unione Europea Aspides, ha abbattuto, in attuazione del principio di ... Segnala affaritaliani.it